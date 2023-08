"Matei-os de propósito": Enfermeira injetou leite, ar e insulina em bebés. Assassinou sete e tentou matar outros seis

Lucy Letby, uma enfermeira de 33 anos, foi, esta sexta-feira, considerada culpada pela morte de sete bebés e tentativa de homicídio de outros seis no hospital onde trabalhava em Inglaterra. O veredito chega após dez meses de julgamento.Segundo o The Guardian, os crimes foram descritos como "persistentes, calculados e a sangue-frio".Entre as vítimas estão dois irmãos gémeos, um recém-nascido com menos de um quilo e uma menina que nasceu dez semanas antes do tempo.O caso remonta a 2016, quando ficaram vieram a público que vários bebés tinham morrido no Countess of Chester Hospital. Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias daquelas mortes.Em 2017, a mulher foi denunciada à polícia, tendo acabado por ser detida no ano seguinte."Matei-os de propósito porque não sou suficientemente boa para cuidar deles. Sou uma pessoa horrível. Sou má e fui eu que fiz isto", escreveu numa nota após a sua detenção.A enfermeira chegou a envenenar e a injetar leite, ar e insulina nos recém-nascidos. Em julgamento, negou todas as acusações.Ainda de acordo com o The Guardian, Lucy Letby é a pior assassina em série de crianças no Reino Unido dos tempos modernos.