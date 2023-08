Lucy Letby: O que se sabe sobre a enfermeira que matou sete bebés em Inglaterra

of Chester

"Matei-os de propósito porque não sou suficientemente boa para cuidar deles. Sou uma pessoa horrível. Sou má e fui eu que fiz isto", pode ler-se num dos textos encontrados.



Lucy Letby matou cinco meninos e duas meninas quando trabalhava na unidade neonatal. Embora tenha negado todas as acusações, no decorrer do julgamento, a acusação apontou que parecia que a enfermeira estava a gostar de encarar o sofrimento dos pais das crianças que tinham morrido às suas mãos.



O caso chocou o país e Lucy Letby já é considerada uma das piores "serial killers" de bebés do Reino Unido dos tempos modernos.



Por trás de uma faceta atenciosa e tranquila, Lucy Letby, enfermeira de 33 anos, escondia um lado sombrio. Entre 2015 e 2016, foi responsável pela morte de sete bebés e por tentativa de homicídio de outros seis no hospital em que trabalhava. Esta sexta-feira, após meses de julgamento e anos de revolta dos pais das vítimas, foi conhecido o veredito: Letby foi declarada culpada.Segundo o jornal The Telegraph, os métodos que Letby utilizava para matar eram variados e persistentes. A enfermeira chegou a injetar leite, insulina e ar nos recém-nascidos e quando não chegava ao objetivo pretendido, voltava a tentar. Uma menina, que tinha nascido cerca de dez semanas antes do suposto, acabou por perder a vida à quarta tentativa da assassina.Os familiares, amigos e conhecidos de Lucy Letby receberam a notícia com choque. Viam-na como uma rapariga "focada na carreira" que só queria ser enfermeira e cuidar dos outros."Não consigo mesmo acreditar. Ela era uma boa menina. Vi-a crescer na casa ao lado desde o momento em que nasceu. Ela era um encanto", referiu um vizinho, citado pelo The Telegraph.Após conclusão do curso superior em enfermagem, no ano de 2011, Letby começou a trabalhar no CountessHospital. Era tão dedicada que, nos tempos livres, ajudava a angariar fundos para a instituição de caridade do hospital. Com o apelo Babygrow conseguiu arrecadar mais de 2 milhões de libras (Cerca de 1,4 milhões de euros)."A minha função consiste em cuidar de uma grande variedade de bebés que necessitam de vários níveis de apoio. Gosto de os ver progredir e de apoiar as suas famílias", chegou a dizer quando estava no hospital.Quando vieram a público os casos de óbitos de recém-nascidos noEm 2017, após uma denúncia, o nome da profissional de saúde chegou às autoridades. Lucy Letby veio a ser detida no ano seguinte.uando a casa da enfermeira foi revistada, diversas notas que sugeriam a culpabilidade das mortes acabaram por ser descobertas.