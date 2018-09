Enfermeira mata doente com líquido de limpeza por acidente

Idosa, de 85 anos, terá tomado os medicamentos juntamente com líquido de limpeza, morrendo seis dias depois.

Uma enfermeira terá dado, acidentalmente, um copo de líquido de limpeza para ajudar uma idosa de 85 anos a tomar a medicação da noite, no hospital Royal Sussex County, em Inglaterra. A doente terá bebido o líquido tóxico no lugar da água, acabando por morrer seis dias depois, em setembro do ano passado. A história volta agora às bocas do mundo quando a enfermeira chora ao recordar a tragédia à imprensa internacional.

Alba Duran, a enfermeira, recorda que o copo vazio estaria em cima da mesa, quando ela despejou por engano líquido de limpeza ao invés de vazar a garrafa de água. "Eu não senti o cheiro de nada", garante a enfermeira que deixou o copo e os medicamentos na mesa para não incomodar a doente que estaria dormir no momento. Alba desculpa-se dizendo que a luz da ala hospitalar estaria muito baixa, devido à hora, o que não permitia distinguir com clareza a diferença entre o líquido de limpeza e a água.

Segundo o Daily Mail, Joan Blaber, de 85 anos, terá ficado a espumar da boca e com dificuldades em respirar depois de beber o líquido, por lapso.

A idosa terá começado a tossir minutos depois de tomar os comprimidos com líquido, tendo sido socorrida por outra enfermeira que reparou na cor amarela da substância no copo. "Coloquei um pouco do líquido nas minhas luvas e cheirava a limão. Esfreguei e fez espuma", garantiu a colega de Alba Duran.

Joan Blaber foi posteriormente transferida para os cuidados paliativos mas morreu seis dias depois devido a uma falha respiratória causada pela pneumonia resultante da ingestão do líquido.

As investigações ainda não foram encerradas, está em aberto um inquérito e a enfermeira ainda não foi levada a julgamento.