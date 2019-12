Enfermeira socorre vítimas de acidente e descobre que o filho é um dos mortos

Uma enfermeira socorrista do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sofreu ficou chocada ao prestar socorro ao que parecia ser apenas mais um dos muitos acidentes de trânsito em Lambari, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais. Ao chegar ao local onde um carro cheio de jovens tinha perdido o controlo e colidido violentamente contra um poste ao início da madrugada desta quinta-feira madrugada, Michelle Cristina descobriu que uma das vítimas mortais era o próprio filho.

Era Eduardo Ribeiro Bruno, filho de Michelle, que conduzia o automóvel. Com ele seguiam outros seis jovens e adolescentes, com idades entre os 16 e os 20 anos, que regressavam de uma festa na região. Eduardo terá perdido o controlo do veículo, que embateu violentamente contra um poste, matando três dos jovens, um deles o próprio filho da socorrista.

Ao ver o filho morto, Michelle ficou transtornada e teve de ser amparada pelos colegas da ambulância e por polícias que também foram mobilizados para o local do acidente. Mas depois, relataram os colegas à imprensa, o senso profissional de Michelle falou mais alto do que a dor de mãe.

Conseguindo ter equilíbrio suficiente para perceber que já nada mais podia fazer pelo próprio filho, a enfermeira foi socorreu os jovens que tinham sobrevivido e que estavam feridos com gravidades. Prestou-lhes os primeiros socorros e ajudou a estabilizá-los e a salvar-lhes a vida.



Michelle foi depois afastada por ordens superiores. Vai agora receber apoio psicológico.