Escondem filho recém-nascido morto em balde com alcatrão

A polícia do Texas, nos EUA, deteve um casal suspeito de envolvimento na morte do próprio filho, um bebé recém-nascido, com uma semana de vida. O corpo da criança foi encontrado submerso num balde de alcatrão, escondido em casa da família, na localidade de Princeton.

Para já, Roland e Donna Grabowski, de 42 e 41 anos, respetivamente, estão acusados de abandono infantil, obstrução à justiça e adulteração de prova, numa altura em que foi aberta uma investigação criminal à morte do menino recém-nascido. Roland está na lista de pedófilos condenados, depois de ter abusado de duas meninas, de 12 e 14 anos, em 1995 e 1996.

É expectável que venham a ser acusados de outros crimes durante a investigação, uma vez que, segundo a polícia do Condado de Collin, contaram "várias mentiras" às autoridades quando estas tentaram verificar que a criança estava bem de saúde.

Os pais contaram que acordaram no dia 29 de julho e encontraram o pequeno Micah morto na cama onde dormiam os três, alegadamente devido a morte súbita. Decidiram esconder o corpo e não reportar a morte à polícia.

O corpo do bebé foi embrulhado num cobertor e posto num balde cheio de alcatrão, que depois ocultaram num barracão, nas traseiras da casa. Está a ser conduzida uma autópsia ao corpo do pequeno Micah, para apurar quais as causas reais da morte da criança.

Depois de uma denúncia anónima, a polícia foi a casa do casal e encontrou-a vazia. Encontraram Roland e Donna em Dallas, através da localização dos seus telemóveis e recusaram cooperar com as autoridades para que pudessem localizar a criança.

Primeiro, disseram que tinham deixado o bebé, com uma semana de vida, "com amigos", e pediram a uma amiga que mentisse à polícia e dissesse que o filho dela era Micah. "Preciso que digas que o teu bebé é nesso. Rápido e fácil. Eles só precisam de ver um bebé", lê-se numa das mensagens trocadas.

Depois, Donna mentiu sobre o hospital onde tinha dado à luz, para que a polícia não conseguisse encontrar os registos do bebé Micah.

Só quando foram detidos é que disseram ter escondido o corpo do filho, que só foi encontrado após buscas da polícia do Texas.

Os dois encontram-se em prisão preventiva ambos com fianças superiores a 800 mil euros.