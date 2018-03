Dois esfaqueamento em Viena fazem quatro feridos graves

Homem terá atacado aleatoriamente quem passava na rua. Está em fuga.

20:20

são um homem e duas mulheres, todos da mesma família e com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, e já foram encaminhadas para o hospital em estado grave. Algum tempo depois, a polícia austríaca confirmou um segundo esfaqueamento do qual resultou um ferido, que terá sido levado a cabo pelo mesmo homem.





Aktuelle Infos zum Einsatz im Bereich #Praterstraße: Um 19:45 Uhr wurden drei Personen durch einen Täter mit Messer verletzt. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren Körperverletzung mit Messer am Praterstern. Der Zusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 7 de março de 2018







O suspeito está em fuga e os moradores aconselhados a permanecerem nas suas casas. Está montada uma caça ao homem.

Praterstraße, perto de uma estação de metro.



O alerta foi dado cerca das 19h45, hora local, menos uma em Portugal continental.





#BREAKING NEWS: 3 PEOPLE INJURED AFTER A MASS STABBING ATTACK IN VIENNA, AUSTRIA pic.twitter.com/gBjxymsZP6 — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 7 de março de 2018

Um primeiro ataque com uma faca em Viena, na Áustria, provocou pelo menos três feridos. As vítimasA notícia está a ser avançada pelos media austríacos e o incidente descrito como um "esfaqueamento massivo". De acordo com o jornal Heute, um homem terá inicialmente atacado aleatoriamente quem passava na ruaAs circunstâncias em que ocorreram os esfaqueamentos estão a ser investigadas pelas autoridades.Em atualização