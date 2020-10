Governo decreta Estado de Emergência em todo o país devido à Covid-19

O novo estado de emergência para toda a Espanha foi aprovado em Conselho de Ministros extraordinário e estará em vigor nos próximos 15 dias





com a intenção de ser prolongado até abril.

Pedro Sanchez, presidente do governo espanhol, anunciou, este domingo, que Espanha entra em estado de emergência devido ao aumento do número de casos de Covid-19.Perante a segunda vaga da pandemia da Covid-19 o governo espanhol anunciou várias medidas para travar a disseminação do novo coronavírus.