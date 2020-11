O anúncio foi feito este domingo pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez.



A campanha de vacinação em Espanha contra o novo coronavírus deverá ter início em janeiro de 2021 em cerca de 13 mil postos espalhados pelo país.O anúncio foi feito este domingo pelo presidente do Governo, Pedro Sánchez.

"Uma parte muito significativa da população poderá ser vacinada com todas as garantias no primeiro semestre do ano", avançou Sánchez, citado pelo jornal espanhol El País.



O plano deverá ser apresentado na próxima semana ao Conselho de Ministros espanhol. Deverá ser desenhada uma estratégia única para todo o país, com especial atenção aos "grupos prioritários".



Sánchez afirmou ainda que as festas como o Natal serão "diferentes", o que poderá levar à elaboração de medidas para esta altura do ano.