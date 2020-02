Espanha procura ‘paciente zero’ que disseminou o coronavírus

As autoridades de saúde de Espanha estão a acompanhar de perto a evolução de casos de coronavírus no país e a tentar encontrar o "paciente zero".

Esse paciente refere-se à pessoa que foi infetada primeiramente pelo vírus e que o terá transmitido a outras pessoas.

Neste momento devem existir dois pacientes zero. Um deles é o primeiro infetado na China, que pode ser muito difícil de descobrir. O outro é alguém que terá iniciado a expansão do vírus para países como a Espanha, Coreia do Sul, França e Reino Unido.

Dos 15 casos positivos em Espanha, os casos de Madrid e de Andaluzia estão a ser seguidos com especial atenção, uma vez que os afetados não tiveram contacto com ninguém com o vírus e não saíram do país durante semanas.

Até ao momento ainda não foi possível determinar qual a origem da infecção.



A Diretora Geral de Saúde Pública do Ministério da Saúde de Andaluzia está a tentar descobrir onde é que aconteceu o contágio.

Uma das pistas que o ministério tem seguido é se o paciente contraiu a doença numa reunião de trabalho que teve em Málaga há três semanas.