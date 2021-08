Espanha recebe 148 refugiados afegãos e França 99

Mais 148 refugiados afegãos chegaram hoje a Madrid, em dois voos, enquanto 99 aterraram em Paris, depois de conseguirem escapar ao caos no aeroporto de Cabul, onde milhares de pessoas tentam abandonar o país tomado pelos talibãs.

O último dos dois aviões que chegaram hoje a Espanha, com afegãos retirados do seu país, aterrou pouco depois das 20:30 na base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), com 110 passageiros a bordo, na sua maioria funcionários de instituições espanholas, com as suas famílias.

No grupo veio a capitã da equipa afegã de basquetebol paralímpica, Nilofar Bayat, que pediu ajuda para deixar o país.