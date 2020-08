Espanha teme segunda vaga com infeções por coronavírus a subir

De acordo com o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças a incidência acumulada nos 14 dias anteriores é agora de 152 casos por 100 mil habitantes, o que coloca o país vizinho à frente dos números verificados em Malta, com 119, da Roménia, com 88 e de França, que regista 54. Há cerca de um mês a maioria dos casos positivos foram registados principalmente em jovens e assintomáticos, mas a disseminação do vírus já levou ao aumento de hospitalizações e de mortes no país.



Onúmero de novos casos de infeção pela Covid-19 continua a aumentar em vários países europeus e Espanha já se tornou o Estado da União Europeia com os piores registos nesta que já está a ser vista como uma possível segunda vaga do vírus.De acordo com o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças a incidência acumulada nos 14 dias anteriores é agora de 152 casos por 100 mil habitantes, o que coloca o país vizinho à frente dos números verificados em Malta, com 119, da Roménia, com 88 e de França, que regista 54. Há cerca de um mês a maioria dos casos positivos foram registados principalmente em jovens e assintomáticos, mas a disseminação do vírus já levou ao aumento de hospitalizações e de mortes no país.

O jornal espanhol ‘El País’ falou com 11 especialistas de diversas áreas sobre as razões que estão a levar ao aumento de casos e também sobre as possíveis formas de tirar o país desta situação. Os peritos apontaram várias razões, entre elas uma má gestão na diminuição das medidas de confinamento, que terá levado ao surgimento de surtos no país, a falta de rastreio, e ainda o não cumprimento das medidas de prevenção por parte dos espanhóis, acrescentando que culturalmente são “pessoas próximas, o que tem criado problemas entre os adolescentes”.





Alertaram ainda que, para evitar um novo confinamento, vai ser preciso melhorar a gestão dos dados e acelerar o diagnóstico e a procura de contactos, e intervir mais cedo nos surtos que surjam. n * com agências





Testes em humanos



Itália vai começar esta segunda-feira a testar em 90 pessoas uma vacina contra a Covid-19 que foi criada e desenvolvida no país. A vacina já superou as provas pré-clínicas onde evidenciou uma forte resposta imunitária.





Maior número de casos



A Coreia do Sul registou este domingo 397 novos casos de infeção pela Covid-19, o maior aumento diário desde o início de março, levando as autoridades a temer que o país esteja “à beira de uma epidemia nacional”.





Controlo na fronteira



O apertado controlo decretado pela Áustria na fronteira com a Eslovénia para conter a propagação da Covid-19 está a provocar grandes engarrafamentos, com algumas pessoas a ficarem retidas cerca de 10 horas.





Concertos para testar modelo que evite contaminação



Mais de duas mil pessoas participaram no sábado passado, em Leipzig, na Alemanha, em três concertos que tiveram o objetivo de testar o melhor modelo que permita organizar estes espetáculos evitando a contaminação pela vírus. Neste teste apenas participaram jovens e com teste negativo à Covid-19.