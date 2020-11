Especialista da OMS alerta para terceira vaga da pandemia no início de 2021

A Europa deverá enfrentar uma terceira vaga da pandemia do coronavírus ainda antes do início da vacinação.





A ideia foi avançada este sábado pelo enviado especial da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Covid-19, David Nabarro, em entrevista ao diário suíço Solothurner Zeitung.De acordo com Nabarro, os governos europeus não garantiram uma "infraestrutura necessária", principalmente durante os meses de verão e depois de terem controlado a primeira vaga." Se se repetir a situação com a segunda vaga, vai haver uma terceira", alertou o especialista.

Ainda durante a entrevista, o enviado relembrou que o coronavírus cresce de forma exponencial e não aritmética, criticando a falta de compreensão dos decisores. "Exponencial quer dizer que os números podem crescer oito vezes numa semana, 40 em duas, 300 em três, mais de mil vezes em quatro semanas, e assim sucessivamente", sublinhou.



Em comparação, David Nabarro utilizou como exemplo a Ásia, afirmando que nestes países "as pessoas adotam comportamentos que dificultam o avanço do vírus; mantêm a distância entre si, usam máscaras, isolam-se se estiverem doentes" e justifica a diminuição de casos nesta região do globo com uma forte adesão das pessoas às medidas.



Os números da Covid-19 não páram de aumentar no continente europeu enquanto alguns países começam a anunciar o possível arranque dos programas de vacinação conta o vírus mortal.