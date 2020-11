Reino Unido pode iniciar plano de vacinação contra a Covid-19 já no início de dezembro

O Reino Unido poderá começar o plano de vacinação contra o coronavírus ainda antes dos EUA.



A informação foi este domingo avançada pelo jornal Telegraph, que cita fontes do governo britânico sobre uma avaliação formal da vacina da Pfizer/BioNtech e respetiva administração no início de dezembro.







A Grã-Bretanha encomendou 40 milhões de doses e espera ter 10 milhões disponíveis até o final do ano em caso de aprovação pelos reguladores.



A Food and Drug Administration dos EUA reúne-se apenas no dia 10 de dezembro para discutir a autorização da vacina.