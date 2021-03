Especialista defende utilização de máscara durante corrida

Trish Greenhalgh, especialista em cuidados básicos de saúde na Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmou que os atletas que correm devem utilizar máscara, uma vez que podem transmitir a Covid-19 às pessoas com quem cruzam na rua.

A pandemia da Covid-19 tem trazido muitas dúvidas à população, nomeadamente no que toca à prática desportiva e o uso de máscara durante a mes.Em declarações ao Good Morning Britain, Greenhalgh relembrou que o vírus permanece no ar e que a sua inalação poderá ser suficiente para ficar infetado.

"O corredor que treina, o corredor ofegante pode sentir a respiração e, às vezes, pode até sentir que a inala. Portanto, não há dúvida de que existe perigo", sublinhou.



A especialista realçou ainda que 40% dos casos de Covid acontecem após o contacto com pessoas que não apresentam sintomas.



Jake Dunning, especialista em doenças infecciosas do Public Health Expert, defende o contrário.



Numa publicação na rede social Twitter, Dunning escreveu que era a medida era "totalmente desproporcional a qualquer estimativa de risco".



Também o professor Devi Sridhar, especialista em saúde pública da Universidade de Edimburgo, referiu que atletas como corredores e ciclistas devem utilizar máscaras no exterior e sempre que não seja garantida a distância de segurança.