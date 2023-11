Esquerda rejeita coligação com extrema-direita de Wilders nos Países Baixos

O ex-vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans, líder de uma coligação de esquerda nos Países Baixos, excluiu esta quarta-feira qualquer cooperação na formação de governo com Geert Wilders, candidato da extrema-direita que venceu as eleições no país.

Timmermans rejeitou qualquer apoio da esquerda (Partido Trabalhista e Os Verdes) a um eventual governo que inclua Wilders, durante as reuniões sobre formação de governo, iniciadas esta quarta-feira pelo social-democrata Ronald Plasterk com os líderes partidários.

"Isso é impossível, não pode ser feito", disse Timmermans após a reunião com Plasterk, explicando que o PvdA-GL não pode governar com um partido que "não respeita a Constituição" e "exclui grandes grupos de pessoas" nos Países Baixos.