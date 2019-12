Está constantemente a ouvir músicas de Natal? Pode ser prejudicial para a saúde

As músicas natalícias ou se adoram ou se odeiam. De acordo com a psicóloga Linda Blair, as músicas de Natal podem ser mentalmente desgastantes para quem as consome em demasia.

As pessoas que trabalham em lojas são provavelmente aquelas que consomem mais música natalícia e, nesta altura do ano, já devem ter ouvido as mesmas músicas milhares de vezes. "As pessoas que trabalham em lojas no Natal precisam de [sintonizar] a música natalícia porque se não fizerem isso vai impedi-los de se concentrarem em qualquer outra coisa", explicou a psicóloga à Sky News.

Se no início a música natalícia desperta sentimentos de nostalgia, depois de a ouvir várias vezes é possível que comece a sentir tédio ou angústia. Linda Blair disse ainda que os funcionários gastam toda a energia a tentar não ouvir o que estão a ouvir.

A psicóloga Victoria Williamson explicou à NBC que é o "mero efeito de exposição". Quando ouvimos a mesma música várias vezes, o cérebro acaba por ficar saturado e passa a considerá-la desagradável.

No entanto, prepare-se porque as músicas de Natal não vão acabar. Várias pesquisas mostram que as pessoas consomem mais produtos quando ouvem música natalícia, sentem-se mais positivos e influenciados.