Estado de saúde de Isabel II preocupa médicos. Familiares no Castelo de Balmoral para apoiar rainha

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, escreveu numa publicação na rede social Twitter que os seus pensamentos e o de todas as pessoas no Reino Unido estão com "Sua Majestade" neste momento.





The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.