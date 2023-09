"Estávamos a sufocar, não sabíamos como sair": Convidados relatam terror vivido durante incêndio em casamento no Iraque

Alguns dos sobreviventes contam que ficaram presos no salão em chamas por não conseguirem ver através do fumo negro.

Os convidados do incêndio num casamento no Iraque, que já fez 114 mortos e mais de 200 feridos, relatam os momentos de pânico vividos quando as chamas tomaram conta do salão de festas. Os noivos estão entre as vítimas mortais, aponta o Daily Mail. Segundo o jornal The Guardian, o alerta para o incêndio foi dado por volta das 22h45 locais, altura em que estavam centenas de convidados no salão. Circulam vídeos nas redes sociais do momento em que os chamas sobem as paredes da sala e chegam ao teto. O caos instalou-se e, quando todos tentavam fugir, algumas pessoas chegaram a ser esmagadas por outras."Não conseguíamos ver nada. Estávamos a sufocar, não sabíamos como sair", disse Rania Waad, de 17 anos. A jovem sofreu queimaduras numa das mãos."Vimos o fogo a pulsar, a sair do salão", disse Imad Yohana, um convidado de 34 anos que escapou às chamas. "Mesmo os que conseguiram sair ficaram destroçados", acrescenta.De acordo com o The Guardian, que cita as autoridades locais, a maioria dos feridos a registar são por "queimaduras e asfixia"."Alguns outros tiveram 50 a 60% do corpo queimado. Isto não é nada bom. A maioria deles não estava em boas condições", revela Ahmed Dubardani, um dos envolvidos nos trabalhos de salvamento.O salão de festas ficou totalmente destruído e ainda decorrem trabalhos de socorro no local.Numa breve declaração, citada pela imprensa britânica, o primeiro-ministro iraquiano Mohamed Shia al-Sudani apelou aos ministros da Saúde e do Interior para "mobilizarem todos os esforços de salvamento" para ajudar as vítimas do incêndio e anunciou uma investigação.