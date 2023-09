114 mortos e mais de 200 feridos em incêndio durante casamento no Iraque

Pelo menos 114 pessoas morreram esta quarta-feira e mais de 200 ficaram feridas num incêndio que deflagrou numa festa de casamento em Hamdaniyah, uma pequena cidade no norte do Iraque, anunciaram as autoridades.

"O número de mortos é de 114 e há mais de 200 feridos", disse o governador da província de Nínive, Najim al-Juburi, em declarações à imprensa sobre as consequências do incêndio.

O Ministério da Saúde do Iraque afirmou que "a situação está sob controlo" e que está a utilizar "todas as suas capacidades" para cuidar dos feridos.