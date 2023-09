"Foi um inferno": Sobreviventes de incêndio num casamento no Iraque identificam familiares que morreram na tragédia

Alguns dos sobreviventes do incêndio no casamento do Iraque estão agora em fase de identificação de familiares que morreram na tragédia. Descrevem toda a situação como "dolorosa" e infernal.Os familiares enlutados reuniram-se à porta de uma morgue na cidade vizinha de Mossul para reconhecerem os corpos."Isto não foi um casamento. Isto foi um inferno". Estas são as palavras de Mariam Khedr, uma das convidadas do casamento que culminou na morte de 114 pessoas e em mais de 200 feridos . A mulher perdeu a filha, de 27 anos, e o neto bebé, de oito meses, na tragédia, informa a Reuters.Youssef, um homem que se encontrava perto da morgue com o rosto e as mãos queimados, contou à Reuters que ele e o neto, de três anos, sobreviveram. A sua esposa morreu no incêndio, porque caiu quando os convidados, em pânico, começaram a correr para fugir às chamas.Ainda à entrada da morgue estava outra mulher, em lágrimas, por ter perdido a família no incêndio. "Perdi a minha filha, o marido e o filho de três anos. Ficaram todos queimados. O meu coração está a arder", disse.Um outro sobrevivente foi filmado a agarrar num vestido carbonizado e a gritar "Mãe! Mãe! Estas são da minha mãe! Mãe!"."Onde está a minha mãe?", perguntou.Segundo a Reuters, a mãe deste homem terá batido com a cabeça quando fugia do salão de festas, acabando por não conseguir fugir.O fogo de artifício da cerimónia estará na origem do incêndio que deflagrou no salão de festas. Tudo terá começado cerca de uma hora após o início do evento. As operações de socorro ainda decorrem e foi aberta uma investigação para apurar todos os factos.