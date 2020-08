"Estou exausta": Autista de 93 anos cuida de filho deficiente durante pandemia

Uma mulher, de 93 anos, cuida diariamente do filho, portador de deficiências físicas e motoras, o que tem dificultado e muito a sua vida durante a pandemia de covid-19.

Barbara MacArthur, de Cardiff, no Pais de Gales, afirmou à BBC News que há dias em que se sente "exausta" e que ela e o filho Howard, de 66 anos, estam "fartos" da pandemia. Howard é acompanhado por um assistente social e as refeições são entregues no domicilio da família mas a mulher de idade já avançada cuida do filho a maior parte do tempo.

"Suponho que damos a impressão de que estamos bem, provavelmente temos um rosto corajoso, mas há dias em que estou exausta", disse Barbara. "Suponho que estamos melhor que outras pessoas. O facto de sermos autistas faz com que desfrutemos melhor a nossa casa", continuou a mulher, reforçando que caso haja outra onda de contágios pelo vírus, a mulher e o filho saberão lidar com a situação.