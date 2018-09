Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante de 15 anos torna-se amante de professor e fogem juntos

Adolescente revelou os métodos de sedução que o docente utilizou para a conquistar.

09:54

Elizabeth Tomas, uma estudante de 15 anos, fugiu com Tad Cummins, um professor casado de 51 anos, durante mais de um mês no ano passado. Os dois eram amantes e por isso decidiram desaparecer de Columbia, no Tennessee, deixando todo o estado em sobressalto.



Cummins está sob prisão preventiva a aguardar a decisão do tribunal, após ter admitido ter desaparecido com uma menor, podendo enfrentar até 30 anos de cadeia. Agora, a jovem decidiu quebrar o silêncio e revelou ao canal televisivo ABC o que lhe passou pela cabeça para fugir com um homem mais velho e comprometido.



"Um dia em que ninguém mais estava na sala de aula, o professor Cummins começou a atirar-se a mim. Eu estava sentada em cima da mesa e recordo-me de ele se aproximar e dizer-me que eu ficaria muito bem nua", começa por contar Elizabeth, numa entrevista que vai para o ar na próxima sexta-feira.



A jovem, que tem um historial de abusos na família por parte da própria mãe, relembrou ainda o dia em que o docente a beijou pela primeira vez. "Ele agarrou o meu rosto e beijou-me. Nunca tinha tido um namorado, então aquilo para mim foi como ir às nuvens e voltar", afirmou. Apesar de saber que manter uma relação com o professor não era correto, Elizabeth nunca contou nada a ninguém, nem a amigos ou a familiares.



"Eu estava com medo de dizer aos meus pais que um homem adulto me tinha beijado. O mesmo aos meus colegas...não gosto que os holofotes e o centro da atenção recaia sobre mim", confessou.



Apesar de confessar sentir-se atraída pelo homem de 51 anos, a estudante admitiu que fazia tudo o que Cummins dizia porque sabia que este tinha uma arma. Nos dias seguintes a terem sido dados como desaparecidos, o casal de amantes foi visto em câmaras de vigilância de uma superfície comercial a comprar tinta para o cabelo, quejo, geleia, lâminas de barbear e chocolate.



Quando foram descobertos pelas autoridades, o professor admitiu o crime de rapto de menor. Quando soube, a mulher pediu-lhe o divórcio.