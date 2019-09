Estudante de Medicina à beira da morte descobre cura para a própria doença

Um estudante de Medicina, David Fajgenbaum, à beira da morte descobriu a cura para a sua própria doença e escreveu agora um livro.Segundo avança a CNN, os primeiros sintomas aconteceram quando David, com 25 anos, estudava na Universidade da Pensilvânia, tendo sido transportado para as urgências quando o fígado começou a falhar.De acordo com a mesma fonte, o estudante de Medicina apresentava muito cansaço, suores noturnos e gânglios linfáticos aumentados, tendo-lhe seguidamente sido diagnosticada a doença rara de Castleman.O jovem esteve hospitalizado durante sete semanas e os médicos já lhe haviam pedido para escrever o testamento. Tinha uma percentagem de sobrevivência de apenas 35%, mas conseguiu resistir à morte.Mesmo doente, David Fajgenbaum continuou a estudar e foi quando estava a terminar os estudos que conseguiu descobrir a cura para a doença, através de umas manchas vermelhas que tinha no corpo.