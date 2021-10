Estudo revela que é possível recuperar o olfato em doentes Covid-19 com vitamina A

A perda ou alteração do olfato é um sintoma comum da Covid-19, embora muitos outros vírus, como o da gripe, também possam provocar esses mesmos sintomas. Embora a maioria das pessoas recupere o cheiro naturalmente passado algumas semanas, muitas ficam com distúrbios de olfato continuados, avançou o BBC News.



O investigador principal do estudo, o Professor Carl Philpott, da Escola de Medicina de Norwich, em Inglaterra, disse: "Queremos descobrir se há um aumento no tamanho e na atividade das vias olfativas danificadas no cérebro dos pacientes, com o tratamento com as gotas nasais de vitamina A." Acrescentou ainda: "Vamos procurar mudanças no tamanho do bulbo olfativo - uma área acima do nariz onde os nervos do olfato se unem e se ligam ao cérebro. Também vamos examinar a atividade em áreas do cérebro ligadas ao reconhecimento de cheiros."

A vitamina A, ou retinol, ajuda a manter o bom funcionamento do sistema imunitário, a visão e o revestimento da pele.