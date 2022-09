Estudo revela que homens com pénis maiores são mais extrovertidos

Um novo estudo, realizado por investigadores do Novo México, no México, descobriu que existe uma relação entre o tamanho do pénis e a personalidade. Os resultados mostraram que aqueles cujo membro sexual era maior, eram vistos como mais extrovertidos e atrativos.Os investigadores deste novo estudo, publicado na revista Sexuality & Culture em agosto, mostraram 24 fotografias de pénis de diferentes tamanhos a 106 pessoas, 80 por cento das quais mulheres. Depois era-lhes pedido que respondessem a uma série de questões sobre esses 24 homens, como por exemplo se seriam extrovertidos, ansiosos, atrativos, com boa performance sexual, entre outros.Os resultados mostraram que, sem sombra de dúvidas, o tamanho do pénis influencia a forma como a pessoa é vista pelos outros.Uma jornalista do New York Post, que costuma analisar este tipo de estudos, escreveu que esta nova investigação "testava a primeira impressão que alguém tem sobre a personalidade de outra, julgando apenas uma foto do pénis".Os cientistas do estudo explicaram que o seu objetivo era perceber se as pessoas podem formular impressões sobre alguém apenas com base no tamanho do pénis."Embora a maioria das investigações tenham dado prioridade às fotografias de rosto e biografias de potenciais parceiros, as presentes descobertas dão um passo em frente para investigar como as fotografias de pénis podem contribuir para a percepção holística da pessoa dentro dos espaços digitais", escreveram os investigadores.