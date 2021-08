Pessoas com duas doses da vacina da Covid-19 têm a mesma carga viral que as não vacinadas, revela estudo

As pessoas que estão totalmente vacinadas carregam a mesma carga viral de Covid-19 que aqueles que não se encontram vacinados.



A conclusão é de um grupo de cientistas, que esperava que as duas doses da vacina conseguissem reduzir significativamente a carga viral de doentes inetados, reduzindo o risco de contágio da doença.





No entanto, uma nova investigação da Universidade de Oxford e divulgada pelo jornal The Telegraph, revelou que a variante Delta elimina esta diminuição da carga viral.Estudo anteriores mostravam que aqueles que tinham contraído a variante Alpha da Covid, e que estavam vacinados, apresentavam menor carga que os não vacinados.No fim, os resultados mostram que quem tem vacinação completa é tão capaz de transmitir o vírus como os não vacinados, embora com menos probabilidade de ser infetado primeiro."Com a [variante] Alpha, as pessoas com duas doses têm baixos níveis de carga viral. Quando começou a surgir a [variante] Delta, a primeira coisa a acontecer foi o aumento dos valores virais e agora não conseguimos ver nenhuma diferença entre a quantidade de vírus nas pessoas que são infetadas após a vacinação", revelou Sarah Walker, professora de Epidemiologia e Estatística Médica na Universidade de Oxford e responsável pela investigação sobre a infeção da Covid-19."Duas doses protegem e são menos propensos a ficar infetados, mas se ficarem, vão apresentar níveis semelhantes de vírus aos daqueles que não foram vacinados", acrescentou.