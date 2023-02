EUA acreditam que os dois últimos objetos voadores abatidos também balões

Os EUA acreditam que os dois últimos objetos voadores abatidos na América do Norte eram balões, embora menores do que o alegado balão espião chinês intercetado na semana passada, disse este domingo o líder democrata do Senado, Chuck Schumer.

Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês em 4 de fevereiro, considerando que estava em missão de espionagem sobre o seu território, e desde então foram derrubados mais dois objetos semelhantes, um no Alasca e outro no Canadá, embora não tenham dado mais detalhes sobre esses dispositivos.

Em entrevista à estação de televisão norte-americana ABC, Schumer revelou que a equipa do Presidente Joe Biden acredita que esses dois últimos objetos também eram balões, "mas bem menores que o primeiro".