EUA pedem aos cidadãos norte-americanos para saírem do aeroporto de Cabul

A Embaixada dos Estados Unidos em Cabul pediu, na sexta-feira, aos cidadãos norte-americanos para saírem imediatamente das imediações do aeroporto da capital afegã.

"Os cidadãos norte-americanos que se encontrem neste momento nas entradas Abbey, Leste, Norte e Novo Ministério do Interior [no aeroporto] devem sair imediatamente", indicou a representação diplomática numa mensagem publicada no 'site', sem adiantar pormenores.

"Devido às ameaças à segurança no aeroporto de Cabul, continuamos a aconselhar os nossos cidadãos a evitar deslocações ao aeroporto e a evitar os acessos do aeroporto", lembrou a embaixada.