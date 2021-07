Ex-cunhada acusa Bolsonaro de corrupção

Uma ex-cunhada de Jair Bolsonaro acusou na segunda-feira o presidente de chefiar um esquema de corrupção no seu próprio gabinete quando foi deputado federal, entre 1991 e 2018, ano em que foi eleito chefe de Estado.Andrea Siqueira Valle, irmã da segunda ex-mulher de Bolsonaro, Ana Siqueira Valle, entregou ao site UOL gravações que supostamente confirmam a denúncia contra o presidente.Andrea acusa Bolsonaro de obrigar os assessores, entre eles a própria Andrea e 18 outros familiares da ex-esposa, a devolverem quase 90% dos ordenados correspondentes ao cargo para os quais o então parlamentar os nomeava.O dinheiro ia para um saco azul com o qual pessoas próximas do presidente compravam terrenos e casas abaixo do valor de mercado, revendendo-os por valor muito superior, dessa forma lavando grandes quantias sem que o nome de Bolsonaro aparecesse.O próprio irmão de Andrea foi expulso do esquema por não dar a Bolsonaro o montante mensal exigido, num plano em tudo similar ao denunciado pela Justiça em 2018 contra o filho mais velho do presidente.O senador Flávio Bolsonaro foi acusado do mesmo crime e de usar o dinheiro ilícito para adquirir imóveis, o último deles uma mansão em Brasília, comprada no início do ano por um milhão de euros de origem duvidosa.