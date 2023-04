O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 anos, sofre de leucemia, um tipo de cancro que afeta os glóbulos brancos do sangue, informaram ontem os médicos, adiantando que a sua última hospitalização, na quarta-feira, se deve a uma infeção pulmonar relacionada com a doença.



Berlusconi está internado nos Cuidados Intensivos da unidade de cardiologia do hospital de San Raffaele, em Milão e passou uma “noite tranquila”, tendo recebido ontem a visita dos filhos, Marina e Luigi.









