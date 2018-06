Extrema-direita alemã compara nazismo a excremento de pássaro na história do país

Alexander Gauland disse que Adolf Hitler e os nazis não foram mais do que um "excremento de pássaro" num milénio alemão glorioso.

O codirigente do partido alemão de extrema direita AfD, Alexander Gauland, afirmou este sábado que Adolf Hitler e os nazis não foram mais do que um "excremento de pássaro" num milénio alemão glorioso, em declarações citadas pela Deutsche Welle.

"Hitler e os nacionais-socialistas [o partido NSDAP do Führer) não foram mais do que excremento de pássaro em 1.000 anos de história alemã de sucesso", afirmou o responsável político que é também co-presidente do grupo parlamentar Alternativa para a Alemanha (AfD).

"Reconhecemos a nossa responsabiidade pelos 12 anos" de ditadura nazi, acrescentou."Temos uma história gloriosa e essa, meus caros amigos durou mais do que esses malditos anos", declarou, num encontro da organização juvenil da AfD em Seebach, no leste da Turíngia, sobre a organização de jovens da AfD.