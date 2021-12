Falha em laboratório é causa “mais provável” da Covid-19

Uma falha laboratorial a "mais provável" origem do vírus causador da Covid-19. Até hoje, não foram descobertas fontes provenientes de animais e isso justifica a teoria de que este foi um vírus criado em laboratório. Esta é, pelo menos, a conclusão de Alina Chan, uma especialista em terapia genética e celular do MIT, em Boston, Estados Unidos.A cientista admite que este pode mesmo ser um vírus fabricado. "É mais provável que tenha uma origem laboratorial do que não tenha", refere Chan. A especialista acredita ainda que é uma questão de tempo até ser feita a descoberta final.Alina Chan, refere que os laboratórios e os envolvidos neste caso têm de ser descobertos e responsabilizados. Matt Ridley, que é coautor de um livro com Alina Chan sobre a origem do vírus, também acredita na teoria de que o vírus foi criado em laboratório. Ridley considera ainda que "temos de descobrir a causa para prevenir a próxima pandemia".