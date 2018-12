Kate e William posam ao lado dos três filhos com um ar descontraído e divertido.

Os duques de Cambridge surpreenderam o mundo com um postal de Natal divertido. Este ano, Kate e William decidiram partilhar uma fotografia de família em modo descontraído, na qual a grande estrela é o pequeno Louis, o mais recente membro da realeza britânica. No entanto, os internautas não tardaram a reparar num pormenor interessante relacionado com a indumentária do príncipe George.