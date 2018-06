Kate ampara queda de pequena Charlotte durante evento oficial

Menina de três anos desequilibrou-se e bateu com a cabeça no corrimão da varanda do Palácio de Buckingham.

A família real britânica reuniu-se, este sábado, para celebrar o 92º aniversário da Rainha Isabel II, em Londres. Como é habitual tradição, os membros da realeza tiveram de subir à varanda do Palácio de Buckingham para assistir ao Trooping the Colours, uma cerimônia realizada pelos regimentos militares britânicos e dos exércitos dos Reinos das Nações.Os benjamins da família também se juntaram ao evento e acenaram à multidão do topo da varanda. Foi então que a pequena princesa Charlotte, filha dos duques de Cambridge, Kate e William, protagonizou um momento ternurento que derreteu uma vez mais a Internet.A menina de três anos desiquilibrou-se e caiu de um degrau onde estava apoiada. Nesse momento, Kate tem um reflexo e apanha a filha, fazendo com que a queda não fosse mais aparatosa. Mas isso não impede que Charlotte comece a chorar, visivelmente envergonhada, pelo que a mãe lhe pega ao colo para a confortar. Pouco tempo depois, a menina é recolocada no degrau e volta a acenar sorridente, no entanto, a imprensa internacional garante que a princesa bateu com a cabeça num corrimão.Mais uma vez, as crianças 'reais' voltaram a ser o centro das atenções num evento oficial da família monárquica britânica. Também o príncipe George, prestes a completar cinco ans, foi o protagonista de um momento divertido quando a prima mais velha,(que estava entre ele e a irmã) lhe tapa a boca em gesto de repreensão, quando este aplaudia efusivamente num momento que exigia silêncio.