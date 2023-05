Família vegan australiana pede a vizinho para fechar janela quando cozinha carne

Uma família australiana vegan pediu ao vizinho que fechasse a janela quando cozinhasse carne porque se sente "enjoada e perturbada"."Olá vizinho, pode fechar a sua janela lateral quando estiver a cozinhar, por favor? A minha família é vegan (comemos apenas alimentos à base de plantas) e o cheiro da carne que cozinha faz-nos sentir enjoados e perturbados. Agradecemos a vossa compreensão. Obrigado Sarah, Wayne e filhos", refere a nota da família que foi divulgada nas redes sociais pelo vizinho.O pedido, escrito à mão, foi entregue num envelope com as palavras "por favor, leve a sério".Desde então, a publicação acumulou centenas de comentários que debatiam quem estava errado. Alguns pensaram que a família tinha ido longe demais. "Isso é que é ter direitos", afirmou um leitor.Outros defendem a abordagem da família. "Porquê tantos comentários desagradáveis? Eu como carne, mas ela foi educada e respeitosa no seu pedido e não é difícil fechar uma janela".