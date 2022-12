Familiares e amigos de Freddie Mercury continuam a receber prendas do cantor

A família e os amigos de Freddie Mercury, vocalista do famoso grupo musical Queen, continuam a receber presentes no Natal do cantor após a sua morte. O músico morreu há 31 anos, mas deixou uma nota no testamento para não falhar com os mais próximos na época festiva. Todos os anos, a loja de produtos de luxo Fotnum & Mason envia presentes aos entes queridos do cantor na altura do Natal.O porta-voz da loja referiu ao jornal britânico Daily Mail, em 2019, que o gesto era "encantador" e que os amigos mais próximos e os afilhados do cantor eram os mais beneficiados.A natureza generosa do cantor foi destacada por outros artistas. O cantor Elton John era amigo de Freddie Mercury e referiu-se a este como "cheio de amor e de vida". Em 2019, o artista disse lembrar-se de vários atos de amor que Mercury tinha para com os amigos. "Ele estava a morrer e ainda pensava nos amigos. Esse era o tipo de pessoa que ele era"Freddie Mercury perdeu a vida vítima de uma pneumonia a 24 de novembro de 1991. Tinha 45 anos e vivia com o vírus de HIV desde 1987.Recorde-se que o vocalista dos Queen deu um generoso contributo para a música na década de 80: Bohemiam Rapsody, I want to Break free, We are the champions, são alguns dos grandes êxitos da banda britânica.