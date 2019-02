Faz sexo desprotegido com namorada com HIV para terem um filho

Sasha tinha medo de ser rejeitada mas Jay arriscou a vida e hoje são uma família feliz.

Um jovem arriscou a sua vida ao fazer sexo desprotegido com a namorada com HIV para ambos terem um filho e começarem uma família. Sasha, de Milton Keynes, no Reino Unido foi diagnosticada aos cinco anos e sempre temeu não ser capaz de ter uma vida "normal".

A vida da jovem nunca foi fácil, uma vez que teve de abandonar a escola por ser vítima de bullying e viu a mãe morrer com a doença. Mas tudo mudou ao conhecer Jay, de 32 anos. Apaixonaram-se e o HIV de Sasha o impediu de querer ter uma vida ao lado da mulher.

Começaram a fazer sexo desprotegido e a planear terem uma família em conjunto. "Nunca pensei que seria mãe. Fiquei petrificada quando tive um namorado porque não queria infetar ninguém", revelou, citada pelo The Sun.

"Quando conheci o Jay já tinha um filho que não tinha HIV. Apaixonei-me completamente mas fiquei com medo que ele me rejeitasse quando descobrisse. Mas ele ajudou-me a aceitar que tenho HIV", acrescentou Sasha.



Procuraram ajuda médica e foi-lhes dito que a hipótese de o futuro filho deles ser infetado na barriga da mãe - tal como aconteceu a Sasha - era muito remota.

Agora, a jovem e o namorado têm um filho – já com cinco anos – e são uma família feliz.