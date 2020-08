Filha de doente que morreu com coronavírus acusa médico de negligência e abuso de autoridade

434 193 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Um médico mexicano é acusado de negligência e abuso de autoridade pela filha de um influente político de Chiapas, México, que morreu após infetado com Covid-19. A mulher alega que o médico pediu equipamentos e medicamentos em troca do tratamento do pai.Gerardo Grajales é chefe das urgências do Hospital de Especialidades Vida Mejor, do Instituto de Seguridade Social dos Trabalhadores (ISSTECH), localizado em Chiapas, e era o especialista encarregado da pandemia de coronavírus quando foi detido a 25 de julho. A esposa do médico afirmou aos jornais espanhóis que ele é inocente, "estou a viver um pesadelo. Peço às autoridades que investiguem bem, porque o meu marido é inocente".O político Miguel Arturo Ramírez López, que morreu a sete de julho, era muito influente no estado de Chiapas e tinha muito poder junto da comunicação social local.Os colegas de Gerardo, cerca de 500 médicos e outros profissionais de saúde indignados com a acusação, manifestaram-se exigindo a sua libertação.Segundo a mulher de Gerardo Grajales diz que, desde a detenção do marido, o telefone não pára de tocar com chamadas e mensagens de colegas e pacientes solidários com ele, "o meu marido não é político. É um médico apaixonado pelo seu trabalho. Ele ficou feliz ao ver que os seus pacientes com Covid-19 iam ficando livres da doença. Ele estava orgulhoso porque o seu hospital foi o que obteve os melhores resultados contra a pandemia em Chiapas".Os advogados de defesa dizem que as evidencias da acusação são fracas e que há possibilidade de ele ser libertado. No entanto o médico continua preso e o juiz declarou a 30 de julho abertura de processo contra Grajales.O México já registou 47 472 mortos e