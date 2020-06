Filha de George Floyd tem perguntado à mãe como morreu o pai

Roxie Washignton, mãe da filha de George Floyd, o afro-americano morto por um polícia em Minneapolis, EUA, falou em conferência de imprensa esta terça-feira e está a emocionar o mundo com o seu discurso. A mulher, com quem George Floyd teve uma filha, Gianna, que tem 6 anos, pediu "justiça" e relatou que a criança tem feito perguntas sobre a morte do pai.

"Eu quero justiça porque ele era bom, não importa o que possam pensar. E esta é a maior prova de que ele era um homem bom", afirmou Roxie enquanto apontava para a filha de ambos, que estava com ela na conferência de imprensa.

"Quando fui informada da morte dele não soube o que dizer à Gianna. Depois ela começou a perguntar-me porque é que as pessoas na televisão estavam a dizer o nome do pai dela. E finalmente perguntou-me como e porque é que o pai tinha morrido. Só lhe consegui dizer que ‘ele não conseguia respirar’", explicou em lágrimas Roxie Washington.

A ex-companheira de Floyd explicou que este tinha-se mudado do Texas para Minneapolis à procura de uma vida melhor, mas que mesmo longe continuava a apoiar a filha e tinha preocupação em cuidar dela. A mulher lamenta que Gianna não vá poder celebrar as suas conquistas na vida com o pai. "Ele não a vai ver crescer, formar-se… Não a vai levar ao altar no dia do seu casamento. Se ela tiver um problema, não tem o pai dela para a ajudar, nunca mais", chorou Roxie na conferência de imprensa.





Numa altura em que os protestos pelas mãos de George Floyd continuam a crescer em todos os estados dos EUA, com réplicas em todo o Mundo, continuam também as homenagens sentidas ao norte-americano morto às mãos da polícia. Uma multidão acompanhou a irmã de Floyd e muitos outros familiares numa marcha pela cidade de Houston, no Texas.

Na próxima semana, no mesmo local, vai ter lugar um memorial público em memória George Floyd.