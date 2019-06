Filhos de deputada matam pai a tiro no Rio de Janeiro

A investigação sobre a morte de um pastor evangélico no Rio de Janeiro continua envolta em mistério. Dois dos filhos da deputada Flordelis e de Anderson do Carmo estão acusados de matar o pai e de pagar 1800 euros pela arma do crime.O pastor foi executado com mais de 30 tiros na garagem da residência da família. Segundo a polícia, a pistola foi comprada dois dias antes do homicídio pelos filhos do casal.Lucas, de 18 anos, e Flávio, de 30, foram detidos na casa onde ocorreu o crime e no funeral do pai, respetivamente.As autoridades continuam a investigar o que aconteceu na noite em que Anderson foi executado. Flordelis conta que o marido lhe disse que se tinha esquecido de algo no carro e que voltou à garagem. Relata ainda que ouviu cinco ou seis tiros e que pensou tratar-se de um assalto.A versão da mulher apresenta incongruências. Flávio diz ter disparado seis vezes contra o pai, a deputada afirma ter ouvido o mesmo número de tiros mas os médicos legistas encontraram 30 perfurações no corpo da vítima. Também alguns dos 55 filhos do casal, entre biológicos e adotados, desmentem a versão de Flordelis.Um outro filho disse, em depoimento, que suspeita da mãe e de três irmãs. Conta que a deputada colocava medicamentos na comida do pai e que este sofria do estômago.