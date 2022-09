Filipinas evacua áreas costeiras e cancela viagens marítimas à medida que supertufão Noru se aproxima

As autoridades filipinas começaram a retirar pessoas das áreas costeiras este domingo e centenas não puderam viajar através do mar, já que a maior e mais populosa ilha do país, Luzon, que obriga a capital, Manila, está a preparar-se para um tufão de categoria 3 que continua a fortalecer-se.

O tufão Noru tornou-se um supertufão "após um período de intensificação gigante", com ventos a atingir 185 quilómetros por hora e com previsão de se continuar a intensificar, informaram as autoridades, citadas pela Reuters. Pode atingir a terra este domingo à tarde ou à noite.

"Pedi aos nossos prefeitos que cumprissem as estritas evacuações preventivas", disse Helen Tan, governadora da província de Quezon, à estação de rádio DZRH. Pescadores em comunidades costeiras foram impedidos de ir para o mar, acrecentou.

Noru, o 11º ciclone tropical a atingir as Filipinas este ano, trará chuvas fortes a torrenciais sobre a região da capital e províncias próximas este domingo à tarde.

"Esperamos que este tufão se mova rapidamente, embora traga ventos fortes", disse o diretor executivo do Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres Bernardo Rafaelito Alejandro. As autoridades estão em alerta para deslizamentos de terra, inundações e ventos destrutivos.

A Guarda Costeira das Filipinas disse que mais de 1 200 passageiros e 28 embarcações ficaram retidos em portos ao sul da capital.

Às 15h desta sexta-feira, a Agência de Meteorologia do Japão (AMJ) informou que o ciclone tropical Noru transformou-se no 16.º tufão do ano. Nesse dia, estava a mover-se a 15km/h a leste das Filipinas.