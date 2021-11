França recua e anuncia regresso das máscaras nas escolas

França anunciou esta quarta-feira que utilizar máscara na escolas primárias em 39 departamentos voltará a ser obrigatório a partir da próxima segunda-feira.



Antes das férias escolares, a máscara não era obrigatória, mas quando os alunos regressarem passará a ser.





Durante uma conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o porta-voz do governo francês Gabriel Attal indicou que a decisão foi tomada devido ao aumento da taxa de incidência da Covid-19 que se observa no país desde meados de outubro. As hospitalizações têm também aumentado.A lista dos 39 departamentos ainda não foi divulgada pela governo.