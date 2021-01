O bilionário fundador do gigante do comércio eletrónico chinês Alibaba, Jack Ma, reapareceu hoje numa reunião virtual com professores rurais após meses de incerteza sobre o seu paradeiro.

No vídeo, publicado no 'site' do jornal Tianmu News, a sua província natal (Zhejiang), Ma cumprimenta uma centena de professores rurais do país asiático selecionados para um prémio.

"Quando a epidemia acabar, voltaremos a encontrar-nos", afirmou.