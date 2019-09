Furacão Dorian enfraquece e passa a categoria 3

Durante a madrugada desta terça-feira, o furacão tem vindo a enfraquecer durante e passou à categoria 3, mas continua a afetar o arquipélago das Bahamas com ventos de 205 quilómetros por hora, segundo informações meteorológicas dos Estados Unidos.



Durante a madrugada desta terça-feira, o furacão tem vindo a enfraquecer durante e passou à categoria 3, mas continua a afetar o arquipélago das Bahamas com ventos de 205 quilómetros por hora, segundo informações meteorológicas dos Estados Unidos.

O furacão Dorian atingiu esta segunda-feira as Bahamas, matando pelo menos cinco pessoas e deixando casas e ruas inundandas e um rasto de destruição.Dorian avança agora para a costa dos Estados Unidos onde mais de um milhão de pessoas foram retiradas das suas casas e colocadas em abrigos.Dorian, um dos furacões mais poderosos do Atlântico já registado, esteve sobre a Ilha Grand Bahama durante quase 40 horas na noite de segunda-feira e era esperado que permanecesse até pelo menos na manhã desta terça-feira, segundo o National Hurricane Center (NHC) em Miami no seu último comunicado.A população foi aconselhada a não deixar os abrigos até que o olho do furacão passe.