G20 aperta cerco à Google e Facebook

Os gigantes do digital voltam a estar na mira das principais potências e, este domingo, no Japão, foram dados passos concretos na forma como devem ser taxadas essas plataformas.Foi durante a reunião dos ministros das Finanças e os responsáveis dos bancos centrais do G20, onde ficou a promessa de que serão redobrados para reformar a taxação de empresas como a Google e o Facebook, criticados por suas práticas de otimização fiscal.O objetivo da reforma é chegar a um acordo final "até 2020", para obter uma taxação mais justa. Este avanço só foi possível graças à mudança de atitude dos Estados Unidos, que bloqueava as negociações há anos.A ideia dos participantes no encontro é taxar o Facebook, a Google e todas as outras multinacionais digitais não de acordo com a presença física, onde estão os seus escritórios, mas onde estes gigantes do digital declaram os seus rendimentos.O estado da economia mundial foi outro dos pontos abordados na reunião dos ministros das Finanças do G20, que chamaram a atenção para os "riscos" que pesam sobre o crescimento global à medida que "as tensões comerciais se intensificam".Agências internacionais dão conta de divergências profundas durante a redação do texto final do encontro, devido às posições assumidas pelos EUA."O crescimento global parece estar a estabilizar-se, mas permanece fraco e os riscos de uma deterioração mantêm-se. Principalmente, as tensões comerciais e geopolíticas intensificaram-se", lê-se no documento.Ainda assim, os participantes na reunião admitiram uma recuperação do crescimento global até ao final deste ano e em 2020, mas moderada.Foi, ainda, reconhecida a importância do comércio internacional e dos investimentos como motores do crescimento, produtividade, inovação, criação de emprego e desenvolvimento.O G20 chama a atenção para a redução dos desequilíbrios globais das contas correntes nacionais, que podem afetar a evolução da economia global.Segundo estimativas do FMI, as tarifas ‘punitivas’ impostas por Washington e Pequim, inclusive as vigentes desde o ano passado, poderiam reduzir o PIB global em 0,5% em 2020.Os grandes bancos centrais estão em alerta para agir, se necessário, mesmo que as suas margens sejam limitadas.