Golpe com cafeteira impede passageiro de entrar em cockpit

O voo 1775 da companhia aérea American Airlines, que partiu de Los Angeles com destino a Washington DC, teve que ser desviado, este domingo, para o aeroporto de Kansas City, no Missouri, EUA, depois de um passageiro tentar entrar no cockpit do avião.

De acordo com testemunhas, o passageiro forçou a entrada no cockpit e abrir a porta do avião. Um comissário de bordo evitou a situação e atingiu o homem na cabeça com uma cafeteira.



Numa gravação de áudio retirada das comunicações ao vivo do controlo de tráfego aéreo, o piloto é ouvido a dizer: "Sim, ele está a tentar entrar na cabine, American 1775".

"Temos agora quatro passageiros a tentar conter este cavalheiro", acrescentou o piloto.



"O FBI entrou no voo AA1775 depois de um comissário de bordo usar uma cafeteira para atacar várias vezes um homem de meia-idade que estava a tentar abrir a porta do avião", escreveu uma testemunha do sucedido, Mouaz Moustafa, no Twitter.



"O voo pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Kansas City às 14h28 e as autoridades foram solicitadas a acompanhar o voo na chegada", referiu a companhia aérea em comunicado.