Governo do primeiro-ministro romeno cai com moção de censura

O Governo do primeiro-ministro romeno, Florin Citu, do Partido Liberal Nacional, caiu esta terça-feira após ser aprovada esmagadoramente uma moção de censura no parlamento, aprofundando a crise política no país.

A moção de censura foi apresentada pelo Partido Social Democrata, da oposição, e apoiada pelo antigo parceiro da coligação USR-Plus e pelo partido de extrema-direita AUR. A moção foi aprovada com 281 votos, quando eram necessários apenas 234 votos.

A queda do Governo encerra uma crise política que começou há um mês, quando Florin Citu demitiu o ministro da Justiça, Stelian Ion, da USR-Plus, por não ter assinado um programa de desenvolvimento regional.