Governo de Conte sobrevive a crise política em Itália

O governo minoritário do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, sobreviveu esta terça-feira a um voto de confiança no Senado, afastando, para já, o cenário de queda do executivo e a convocação de novas eleições em plena pandemia.A continuidade de Conte foi aprovada graças ao apoio de dois senadores da Forza Itália e de vários independentes. Isto significa que o primeiro-ministro poderá continuar a governar, embora à frente de um executivo minoritário no Parlamento e, por isso, mais vulnerável a futuras crises políticas.A atual crise foi precipitada na semana passada pela decisão do antigo primeiro-ministro Matteo Renzi, do partido Itália Viva, de retirar os seus ministros da coligação de governo em funções há 14 meses devido a um profundo desacordo com Conte sobre a gestão da pandemia e a estratégia de recuperação económica, nomeadamente a aplicação da ‘bazuca’ europeia.