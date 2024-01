Governo francês tenta acalmar protestos de agricultores com novas medidas

O recém-nomeado primeiro-ministro de França disse esta terça-feira que o Governo está a implementar controlos sobre produtos alimentares estrangeiros, a fim de garantir "concorrência leal" e apaziguar os protestos dos agricultores franceses.

No seu discurso sobre política geral na Assembleia Nacional, Gabriel Attal afirmou que "o objetivo é claro: garantir uma concorrência leal, especialmente para que os regulamentos que estão a ser aplicados aos agricultores [franceses] também sejam respeitados pelos produtos estrangeiros".

O governante também disse que os retalhistas de alimentos que não cumprirem uma lei destinada a garantir uma parcela justa das receitas para os agricultores serão multados a partir de agora.



Os agricultores têm protestado há dias em toda a França para pressionar o Governo a responder às suas exigências de melhor rendimento pelos seus produtos, menos burocracia e proteção contra importações baratas.





Com os agricultores em barricadas de protesto em redor de Paris, o Governo francês espera acalmá-los com mais concessões em relação às suas queixas de que a produção de alimentos tornou-se demasiado difícil e não suficientemente lucrativa.O novo primeiro-ministro defendeu o setor agrícola no seu primeiro grande discurso no parlamento, expondo as prioridades do seu Governo."[A agricultura é a] nossa força e nosso orgulho. Não só porque nos alimenta no sentido literal. Mas também porque constitui um dos alicerces da nossa identidade, das nossas tradições", declarou.A campanha dos agricultores por melhores salários, menos restrições e custos mais baixos transformou-se numa grande crise para Attal no primeiro mês no seu cargo.Os manifestantes rejeitaram as medidas que Attal anunciou na semana passada, afirmando que eram insuficientes e o Governo prometeu que mais respostas seriam divulgadas esta terça-feira.Os agricultores em protesto cercaram Paris com barricadas congestionadas na segunda-feira, usando centenas de tratores pesados e montes de fardos de feno paraOs manifestantes estão preparados para uma batalha prolongada, com tendas e reservas de comida e água, para bloquear estradas que levam à capital francesa, que sediará os Jogos Olímpicos de Verão dentro de seis meses.O Governo anunciou o envio de 15.000 polícias, principalmente para a região de Paris, para impedir qualquer tentativa dos manifestantes de entrar na capital.