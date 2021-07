Governo suspeito na morte do presidente do Haiti

O governo do Haiti pediu este sábado o apoio da ONU e dos EUA para fazer frente ao que classifica como ameaça estrangeira. O apelo surge depois de culpar um comando de mercenários, na sua maioria colombianos, pelo homicídio do presidente Jovenel Moïse. Mas a oposição haitiana põe em causa esta versão e liga o próprio executivo ao homicídio do chefe de Estado.









“O presidente foi assassinado pelos seus próprio guardas, não por colombianos”, afirmou Steven Benoit, antigo senador e um dos líderes da oposição ao governo do PM interino, Claude Joseph.





Leia também Presidente do Haiti assassinado em casa Esta versão dos acontecimentos foi reforçada pela revista colombiana ‘Semana’, que cita uma fonte anónima para adiantar que os mercenários colombianos não só não levaram a cabo o assassínio como tinham sido contratados para proteger Moïse. O presidente, alvo há vários meses de manifestações de milhares de pessoas que pediam a sua demissão por corrupção, teria recebido repetidas ameaças de morte nas últimas semanas.

O também colombiano ‘El Tiempo’ diz ainda que os colombianos chegaram a casa do presidente às 02h30 da madrugada de quarta-feira, isto é, uma hora e meia depois de Moïse ter sido assassinado.





Ao pedido de ajuda do Haiti, os EUA responderam dizendo que “de momento” não têm planos para mandar ajuda militar ao Haiti, mas prontificam-se a enviar agentes do FBI para cooperar na investigação do crime.